EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX Prime im Blick
|
15.01.2026 09:29:09
Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Um 09:12 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 2 702,10 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,011 Prozent auf 2 698,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 698,49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 704,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 698,04 Punkten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,634 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 569,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2 331,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 856,75 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. Bei 2 705,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 654,40 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 3,47 Prozent auf 3,88 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,46 Prozent auf 35,90 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,65 Prozent auf 18,50 EUR), BAWAG (+ 1,22 Prozent auf 132,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 24,58 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-4,78 Prozent auf 23,90 EUR), OMV (-2,17 Prozent auf 48,60 EUR), Frequentis (-1,79 Prozent auf 76,80 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 48,40 EUR) und Flughafen Wien (-1,08 Prozent auf 55,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 291 074 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
16:03
|Strompreis - EVN verweist auf Tarifsenkungen (APA)
|
15:58
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27