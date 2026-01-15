Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Derzeit geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 2 702,10 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,011 Prozent auf 2 698,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 698,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 704,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 698,04 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,634 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 569,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2 331,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 856,75 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. Bei 2 705,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 654,40 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 3,47 Prozent auf 3,88 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,46 Prozent auf 35,90 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,65 Prozent auf 18,50 EUR), BAWAG (+ 1,22 Prozent auf 132,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 24,58 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-4,78 Prozent auf 23,90 EUR), OMV (-2,17 Prozent auf 48,60 EUR), Frequentis (-1,79 Prozent auf 76,80 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 48,40 EUR) und Flughafen Wien (-1,08 Prozent auf 55,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 291 074 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at