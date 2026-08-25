Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Kursentwicklung
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25.08.2026 09:28:43
Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent stärker bei 3 270,47 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,026 Prozent höher bei 3 254,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 254,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 270,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 252,67 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 3 177,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3 036,70 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 378,97 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,04 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,66 Prozent auf 134,80 EUR), Rosenbauer (+ 1,33 Prozent auf 60,80 EUR), DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,15 Prozent auf 52,60 EUR) und Telekom Austria (+ 0,81 Prozent auf 10,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-1,46 Prozent auf 23,60 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,02 Prozent auf 77,30 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,36 EUR) und Palfinger (-0,50 Prozent auf 30,15 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 11 863 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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