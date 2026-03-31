Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 31.03.2026 17:58:39

Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich im Aufwind

Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich im Aufwind

Der ATX befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Dienstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,93 Prozent fester bei 5 343,25 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,560 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 293,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 293,88 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 376,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 254,89 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Wert von 5 326,33 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der ATX noch bei 4 076,36 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,159 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit PORR (+ 4,53 Prozent auf 35,80 EUR), STRABAG SE (+ 2,15 Prozent auf 85,60 EUR), BAWAG (+ 2,05) Prozent auf 129,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,01 Prozent auf 24,32 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,35 Prozent auf 15,02 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-1,86 Prozent auf 23,75 EUR), Verbund (-1,06 Prozent auf 65,65 EUR), Andritz (-0,75 Prozent auf 59,50 EUR), Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 33,85 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 36,15 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 477 523 Aktien gehandelt. Mit 35,403 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten