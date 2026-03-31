Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Kursverlauf
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31.03.2026 17:58:39
Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich im Aufwind
Am Dienstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,93 Prozent fester bei 5 343,25 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,560 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 293,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 293,88 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 376,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 254,89 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Wert von 5 326,33 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der ATX noch bei 4 076,36 Punkten.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,159 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit PORR (+ 4,53 Prozent auf 35,80 EUR), STRABAG SE (+ 2,15 Prozent auf 85,60 EUR), BAWAG (+ 2,05) Prozent auf 129,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,01 Prozent auf 24,32 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,35 Prozent auf 15,02 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-1,86 Prozent auf 23,75 EUR), Verbund (-1,06 Prozent auf 65,65 EUR), Andritz (-0,75 Prozent auf 59,50 EUR), Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 33,85 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 36,15 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 477 523 Aktien gehandelt. Mit 35,403 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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