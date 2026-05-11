Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index im Blick
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11.05.2026 17:58:50
Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich im Plus
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,90 Prozent fester bei 5 936,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 166,914 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,053 Prozent fester bei 5 886,74 Punkten, nach 5 883,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 944,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 882,48 Punkten verzeichnete.
ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 813,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 807,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der ATX 4 310,65 Punkte auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,93 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 47,22 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,54 Prozent auf 34,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,19 Prozent auf 102,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,94 Prozent auf 68,30 EUR) und Österreichische Post (+ 1,63 Prozent auf 31,25 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen STRABAG SE (-0,86 Prozent auf 91,80 EUR), Wienerberger (-0,79 Prozent auf 25,10 EUR), Andritz (-0,13 Prozent auf 74,80 EUR), PORR (-0,13 Prozent auf 39,15 EUR) und OMV (+ 0,17 Prozent auf 60,05 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 462 303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,394 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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