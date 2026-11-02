voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Kursentwicklung im Fokus
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02.11.2026 17:58:45
Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Schlussendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 6 430,27 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185,697 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 6 419,54 Punkten, nach 6 420,03 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6 468,20 Punkte, das Tagestief hingegen 6 408,25 Zähler.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Der ATX lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6 718,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 457,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4 808,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 20,15 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 4,74 Prozent auf 17,00 EUR), STRABAG SE (+ 3,17 Prozent auf 104,20 EUR), voestalpine (+ 2,47 Prozent auf 42,32 EUR), Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 11,06 EUR) und CA Immobilien (+ 2,40 Prozent auf 21,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-3,02 Prozent auf 73,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,83 Prozent auf 130,60 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 69,20 EUR), Palfinger (-0,36 Prozent auf 27,55 EUR) und EVN (-0,33 Prozent auf 29,85 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 401 195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu voestalpine AG
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17:58
|Börse Wien in Grün: ATX Prime liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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17:58
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|Erste Group Bank buy
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|Barclays Capital
|16.10.26
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
|10:22
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|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|130,60
|-2,83%
|CA Immobilien
|21,30
|2,40%
|Erste Group Bank AG
|108,90
|0,46%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,85
|-0,33%
|Lenzing AG
|11,06
|2,41%
|OMV AG
|73,85
|-3,02%
|Österreichische Post AG
|31,90
|1,59%
|Palfinger AG
|27,55
|-0,36%
|STRABAG SE
|104,20
|3,17%
|Verbund AG
|69,20
|-0,43%
|voestalpine AG
|42,32
|2,47%
|Wienerberger AG
|17,00
|4,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 430,27
|0,16%
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