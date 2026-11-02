voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Kursentwicklung im Fokus 02.11.2026 17:58:45

Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der ATX zeigte sich letztendlich wenig verändert.

Schlussendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 6 430,27 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185,697 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 6 419,54 Punkten, nach 6 420,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 468,20 Punkte, das Tagestief hingegen 6 408,25 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der ATX lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6 718,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 457,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4 808,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 20,15 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 4,74 Prozent auf 17,00 EUR), STRABAG SE (+ 3,17 Prozent auf 104,20 EUR), voestalpine (+ 2,47 Prozent auf 42,32 EUR), Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 11,06 EUR) und CA Immobilien (+ 2,40 Prozent auf 21,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-3,02 Prozent auf 73,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,83 Prozent auf 130,60 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 69,20 EUR), Palfinger (-0,36 Prozent auf 27,55 EUR) und EVN (-0,33 Prozent auf 29,85 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 401 195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 130,60 -2,83% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,30 2,40% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 108,90 0,46% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,85 -0,33% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 11,06 2,41% Lenzing AG
OMV AG 73,85 -3,02% OMV AG
Österreichische Post AG 31,90 1,59% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,55 -0,36% Palfinger AG
STRABAG SE 104,20 3,17% STRABAG SE
Verbund AG 69,20 -0,43% Verbund AG
voestalpine AG 42,32 2,47% voestalpine AG
Wienerberger AG 17,00 4,74% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 430,27 0,16%

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