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11.09.2026 12:26:52
Aufschläge in Wien: ATX steigt am Mittag
Am Freitag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,37 Prozent fester bei 6 894,91 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 193,590 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,021 Prozent auf 6 871,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6 869,81 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6 914,35 Punkte, das Tagestief hingegen 6 871,24 Zähler.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,512 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 672,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 072,67 Punkten auf. Der ATX lag vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 4 645,10 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 28,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 914,35 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), PORR (+ 2,07 Prozent auf 36,95 EUR), Wienerberger (+ 1,39) Prozent auf 18,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,20 Prozent auf 18,54 EUR) und BAWAG (+ 1,01 Prozent auf 179,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-1,21 Prozent auf 196,60 EUR), Lenzing (-0,88 Prozent auf 22,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,82 Prozent auf 30,30 EUR), voestalpine (-0,67 Prozent auf 44,42 EUR) und Verbund (-0,65 Prozent auf 60,90 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 135 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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