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WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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ATX im Fokus 10.04.2026 12:26:56

Aufschläge in Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag fester

Aufschläge in Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag fester

Der ATX im Performance-Check.

Um 12:08 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,65 Prozent nach oben auf 5 748,69 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 163,976 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 655,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 655,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 641,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 761,95 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 5,35 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 5 452,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 403,24 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 3 715,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,42 Prozent aufwärts. Bei 5 856,94 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 5,90 Prozent auf 42,34 EUR), Wienerberger (+ 4,03 Prozent auf 25,28 EUR), Erste Group Bank (+ 2,88 Prozent auf 101,90 EUR), Andritz (+ 2,41 Prozent auf 68,00 EUR) und voestalpine (+ 2,05 Prozent auf 42,78 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-1,98 Prozent auf 59,35 EUR), Palfinger (-1,22 Prozent auf 36,30 EUR), Verbund (-0,91 Prozent auf 65,55 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,70 EUR) und Österreichische Post (+ 0,14 Prozent auf 36,20 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 268 439 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,918 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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