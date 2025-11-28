Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Plus

So bewegte sich der ATX am fünften Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent höher bei 5 009,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 146,625 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent schwächer bei 4 982,24 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 983,27 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 012,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 968,15 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 4,46 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 682,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 652,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 528,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 37,00 Prozent nach oben. 5 012,19 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,37 Prozent auf 27,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,51 Prozent auf 94,15 EUR), Verbund (+ 1,36) Prozent auf 63,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,24 Prozent auf 32,60 EUR) und PORR (+ 1,17 Prozent auf 30,35 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen CPI Europe (-0,89 Prozent auf 15,65 EUR), Wienerberger (-0,67 Prozent auf 29,52 EUR), UNIQA Insurance (-0,53 Prozent auf 15,02 EUR), BAWAG (-0,43 Prozent auf 115,40 EUR) und Raiffeisen (-0,17 Prozent auf 34,94 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 298 204 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,078 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at