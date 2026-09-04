Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsende fester

Am Freitag steht der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,85 Prozent im Plus bei 6 858,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,366 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 6 802,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 800,72 Punkten am Vortag.

Bei 6 785,35 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 882,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 657,01 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 116,53 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 4 622,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 28,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 882,96 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,16 Prozent auf 165,40 EUR), Wienerberger (+ 3,37 Prozent auf 19,31 EUR), voestalpine (+ 2,82 Prozent auf 46,72 EUR), DO (+ 2,74 Prozent auf 206,00 EUR) und STRABAG SE (+ 2,65 Prozent auf 97,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-1,71 Prozent auf 18,42 EUR), BAWAG (-0,94 Prozent auf 178,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR), Raiffeisen (-0,47 Prozent auf 64,05 EUR) und Lenzing (-0,22 Prozent auf 22,70 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 480 071 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at