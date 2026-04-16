AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
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16.04.2026 09:29:00
Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen
Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 5 902,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 169,740 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 882,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 882,17 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 914,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 882,17 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,85 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 5 298,49 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 5 470,33 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 16.04.2025, einen Wert von 3 918,10 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,30 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 921,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,10 Prozent auf 73,60 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,55 EUR), Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR), voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 42,48 EUR) und Andritz (+ 0,88 Prozent auf 68,40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen OMV (-0,17 Prozent auf 58,15 EUR), Österreichische Post (-0,14 Prozent auf 34,50 EUR), PORR (-0,13 Prozent auf 39,25 EUR), DO (-0,11 Prozent auf 182,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 106,20 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,249 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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