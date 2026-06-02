Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Index-Performance
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02.06.2026 15:58:57
Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX am Nachmittag steigen
Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,87 Prozent stärker bei 6 128,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 172,562 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 075,32 Punkten, nach 6 075,32 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 071,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 139,11 Punkten.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 794,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der ATX bei 5 634,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 436,47 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,51 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 3,26 Prozent auf 49,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,15 Prozent auf 144,00 EUR), Verbund (+ 1,65 Prozent auf 58,65 EUR), OMV (+ 1,28 Prozent auf 63,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,18 Prozent auf 103,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Vienna Insurance (-1,63 Prozent auf 60,20 EUR), DO (-1,16 Prozent auf 187,00 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,75 EUR), voestalpine (-0,47 Prozent auf 46,10 EUR) und STRABAG SE (-0,32 Prozent auf 92,30 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 175 655 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 7,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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