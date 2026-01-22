DO Aktie
|Marktbericht
|
22.01.2026 12:26:54
Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen
Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 2,15 Prozent stärker bei 2 743,46 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,033 Prozent stärker bei 2 686,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 685,61 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 745,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 686,14 Punkten lag.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 600,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 311,14 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 1 891,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,21 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 745,70 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 4,94 Prozent auf 208,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 4,65 Prozent auf 32,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,30 Prozent auf 40,05 EUR), PORR (+ 3,90 Prozent auf 33,30 EUR) und Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 38,54 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Frequentis (-1,19 Prozent auf 83,00 EUR), Rosenbauer (-1,06 Prozent auf 46,80 EUR), Flughafen Wien (-0,73 Prozent auf 54,60 EUR), UBM Development (-0,49 Prozent auf 20,40 EUR) und ZUMTOBEL (-0,14 Prozent auf 3,58 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 230 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,273 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 8,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu DO & CO
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
