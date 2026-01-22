DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Marktbericht 22.01.2026 12:26:54

Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen

Der ATX Prime macht aktuell Gewinne.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 2,15 Prozent stärker bei 2 743,46 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,033 Prozent stärker bei 2 686,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 685,61 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 745,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 686,14 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 600,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 311,14 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 1 891,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,21 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 745,70 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 4,94 Prozent auf 208,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 4,65 Prozent auf 32,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,30 Prozent auf 40,05 EUR), PORR (+ 3,90 Prozent auf 33,30 EUR) und Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 38,54 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Frequentis (-1,19 Prozent auf 83,00 EUR), Rosenbauer (-1,06 Prozent auf 46,80 EUR), Flughafen Wien (-0,73 Prozent auf 54,60 EUR), UBM Development (-0,49 Prozent auf 20,40 EUR) und ZUMTOBEL (-0,14 Prozent auf 3,58 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 230 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,273 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 8,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 40,60 5,73% AT & S (AT&S)
DO & CO 206,00 3,94% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,60 4,02% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,30 1,62% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 55,00 0,00% Flughafen Wien AG
Frequentis 83,20 -0,95% Frequentis
OMV AG 49,16 0,33% OMV AG
PORR AG 34,05 6,24% PORR AG
Raiffeisen 39,80 7,05% Raiffeisen
Rosenbauer 47,30 0,00% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 32,40 4,01% Schoeller-Bleckmann
UBM Development AG 20,20 -1,46% UBM Development AG
voestalpine AG 40,44 2,74% voestalpine AG
ZUMTOBEL AG 3,51 -2,09% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 752,06 2,47%

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

