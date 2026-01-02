Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime letztendlich steigen

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,51 Prozent fester bei 2 658,16 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 2 644,58 Punkte an der Kurstafel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 658,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 630,62 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 2,03 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 520,85 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2025, den Stand von 2 353,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der ATX Prime 1 825,93 Punkte auf.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 5,79 Prozent auf 76,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 4,22 Prozent auf 28,40 EUR), Warimpex (+ 3,76 Prozent auf 0,47 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,78 Prozent auf 3,52 EUR) und Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 23,95 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-5,71 Prozent auf 3,30 EUR), DO (-2,17 Prozent auf 202,50 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), Raiffeisen (-1,67 Prozent auf 37,66 EUR) und Wienerberger (-1,37 Prozent auf 30,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 342 308 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 39,962 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at