Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index-Bewegung
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06.08.2026 09:28:47
Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Start steigen
Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent auf 3 307,10 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 301,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,09 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 298,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 311,23 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,89 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 226,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 949,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 278,18 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 24,41 Prozent nach oben. Bei 3 311,23 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 123,20 EUR), UBM Development (+ 0,59 Prozent auf 17,00 EUR), DO (+ 0,49 Prozent auf 205,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,47 Prozent auf 64,50 EUR) und Wienerberger (+ 0,36 Prozent auf 22,52 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-4,20 Prozent auf 136,80 EUR), Wolford (-3,20 Prozent auf 2,42 EUR), Frequentis (-1,90 Prozent auf 77,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 4,70 EUR) und AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 737 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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