Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|ATX Prime im Blick
|
27.05.2026 15:59:00
Aufschläge in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 3 029,16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,035 Prozent auf 3 012,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 013,78 Punkten am Vortag.
Bei 3 011,21 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 046,37 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,38 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 2 852,81 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 2 840,18 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 2 234,80 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 046,37 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 6,25 Prozent auf 10,20 EUR), Wienerberger (+ 3,46 Prozent auf 24,52 EUR), PORR (+ 2,84 Prozent auf 36,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,32 Prozent auf 83,70 EUR) und Raiffeisen (+ 2,20 Prozent auf 48,34 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-6,47 Prozent auf 2,60 EUR), Verbund (-2,57 Prozent auf 58,75 EUR), Frequentis (-1,62 Prozent auf 73,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 137,80 EUR) und FACC (-1,44 Prozent auf 16,46 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 243 809 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentis
|
17:58
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
26.05.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
25.05.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime mittags freundlich (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime im Plus (finanzen.at)
|
21.05.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)