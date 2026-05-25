Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagnachmittag

Der ATX befindet sich am Montagnachmittag im Aufwind.

Am Montag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 2,20 Prozent auf 6 114,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,789 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,024 Prozent fester bei 5 984,16 Punkten in den Montagshandel, nach 5 982,75 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 129,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 982,87 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 5 753,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, stand der ATX bei 5 766,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der ATX bei 4 383,54 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 129,17 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 8,56 Prozent auf 142,00 EUR), DO (+ 5,19 Prozent auf 190,40 EUR), Erste Group Bank (+ 4,07 Prozent auf 102,30 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,70 EUR) und Raiffeisen (+ 3,19 Prozent auf 47,82 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 33,65 EUR), Verbund (-0,75 Prozent auf 59,70 EUR), OMV (-0,16 Prozent auf 62,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,75 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,05 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 108 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 7,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at