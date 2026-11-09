ATX
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6 543,59
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108,79
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1,69 %
|Index-Performance im Blick
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09.11.2026 12:26:55
Aufschläge in Wien: So entwickelt sich der ATX am Montagmittag
Um 12:09 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,61 Prozent auf 6 538,61 Punkte an. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 434,80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 540,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 427,99 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6 543,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6 652,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der ATX bei 4 754,18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 22,18 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 112,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 60,15 EUR), BAWAG (+ 2,64 Prozent auf 167,00 EUR), DO (+ 2,52 Prozent auf 224,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,15 Prozent auf 113,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,94 Prozent auf 21,00 EUR), Verbund (-0,21 Prozent auf 72,55 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,78 EUR) und OMV (+ 0,28 Prozent auf 71,95 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 93 253 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 43,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|112,40
|6,24%
|BAWAG
|167,50
|2,95%
|CA Immobilien
|21,10
|-0,47%
|DO & CO
|224,50
|2,75%
|Erste Group Bank AG
|114,20
|2,42%
|OMV AG
|71,25
|-0,70%
|Österreichische Post AG
|32,10
|0,00%
|Raiffeisen
|60,15
|2,73%
|UNIQA Insurance AG
|17,96
|1,01%
|Verbund AG
|72,00
|-0,96%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 544,80
|1,71%