Index-Performance im Fokus 30.01.2026 15:58:46

Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell

Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Freitag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,12 Prozent auf 5 641,12 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 163,996 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,061 Prozent höher bei 5 581,96 Punkten, nach 5 578,55 Punkten am Vortag.

Bei 5 643,74 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 581,96 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 747,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 852,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 665,77 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,27 Prozent auf 43,34 EUR), Erste Group Bank (+ 2,13 Prozent auf 110,10 EUR), PORR (+ 1,90 Prozent auf 34,95 EUR), Vienna Insurance (+ 1,83 Prozent auf 66,90 EUR) und BAWAG (+ 1,60 Prozent auf 139,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR), CPI Europe (-0,81 Prozent auf 15,85 EUR), Österreichische Post (-0,45 Prozent auf 33,15 EUR), OMV (-0,10 Prozent auf 50,05 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 31,65 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 179 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,719 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

mehr Nachrichten

Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

mehr Analysen
05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

BAWAG 137,40 -0,07% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,55 -2,69% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 109,50 1,58% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 25,50 -2,30% Lenzing AG
OMV AG 50,05 -0,10% OMV AG
Österreichische Post AG 32,95 -1,05% Österreichische Post AG
PORR AG 34,85 1,60% PORR AG
Raiffeisen 42,68 0,71% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 31,70 0,16% Schoeller-Bleckmann
Vienna Insurance 66,30 0,91% Vienna Insurance

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 604,90 0,47%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

