Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell
Am Freitag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,12 Prozent auf 5 641,12 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 163,996 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,061 Prozent höher bei 5 581,96 Punkten, nach 5 578,55 Punkten am Vortag.
Bei 5 643,74 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 581,96 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 747,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 852,11 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 665,77 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,27 Prozent auf 43,34 EUR), Erste Group Bank (+ 2,13 Prozent auf 110,10 EUR), PORR (+ 1,90 Prozent auf 34,95 EUR), Vienna Insurance (+ 1,83 Prozent auf 66,90 EUR) und BAWAG (+ 1,60 Prozent auf 139,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR), CPI Europe (-0,81 Prozent auf 15,85 EUR), Österreichische Post (-0,45 Prozent auf 33,15 EUR), OMV (-0,10 Prozent auf 50,05 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 31,65 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 179 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,719 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
