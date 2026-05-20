Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Mittwoch steigt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,65 Prozent auf 5 874,68 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 167,225 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 5 837,35 Punkten, nach 5 836,92 Punkten am Vortag.

Bei 5 882,30 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 823,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,271 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 866,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 807,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 455,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,25 Prozent auf 108,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 45,88 EUR), DO (+ 1,71 Prozent auf 178,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,16 Prozent auf 87,00 EUR) und voestalpine (+ 0,82 Prozent auf 44,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Österreichische Post (-1,45 Prozent auf 30,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,72 Prozent auf 34,35 EUR), Verbund (-0,57 Prozent auf 61,50 EUR), Palfinger (-0,15 Prozent auf 33,45 EUR) und PORR (+ 0,14 Prozent auf 34,65 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 96 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at