Im ATX ging es im Wiener Börse-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 1,27 Prozent aufwärts auf 6 105,56 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 182,536 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,014 Prozent auf 6 028,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 028,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 193,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 028,07 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,61 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX 6 270,26 Punkte auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 6 758,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der ATX bei 5 000,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,09 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9,08 Prozent auf 97,30 EUR), voestalpine (+ 5,40 Prozent auf 33,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,69 Prozent auf 73,10 EUR), Wienerberger (+ 3,35 Prozent auf 15,75 EUR) und Raiffeisen (+ 3,22 Prozent auf 56,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil BAWAG (-5,73 Prozent auf 146,40 EUR), Vienna Insurance (-0,55 Prozent auf 72,30 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 30,30 EUR), Verbund (+ 0,21 Prozent auf 70,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,22 Prozent auf 18,50 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 454 134 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,380 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at