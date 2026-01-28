DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Index-Performance 28.01.2026 17:59:29

Aufschläge in Wien: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im ATX

In Wien standen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Am Mittwoch schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5 620,66 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 160,622 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 619,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 619,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 642,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 586,90 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der ATX 5 247,21 Punkte auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Wert von 4 682,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der ATX bei 3 795,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,02 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 642,81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 2,31 Prozent auf 35,45 EUR), Lenzing (+ 1,70 Prozent auf 26,85 EUR), CA Immobilien (+ 1,37 Prozent auf 25,18 EUR), Andritz (+ 1,04 Prozent auf 72,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,92 Prozent auf 41,74 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil STRABAG SE (-2,56 Prozent auf 87,70 EUR), DO (-1,58 Prozent auf 198,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR), EVN (-1,04 Prozent auf 28,55 EUR) und voestalpine (-0,65 Prozent auf 39,92 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 402 691 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,981 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

