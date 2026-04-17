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Index im Fokus 17.04.2026 09:29:15

Aufschläge in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime

Aufschläge in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent fester bei 2 904,24 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 900,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 900,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 909,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 900,47 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,22 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 2 655,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 716,26 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 17.04.2025, mit 1 974,73 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 929,43 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,35 Prozent auf 78,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,76 Prozent auf 13,80 EUR), FACC (+ 2,04 Prozent auf 13,98 EUR), UBM Development (+ 1,13 Prozent auf 17,90 EUR) und Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-6,67 Prozent auf 2,80 EUR), Polytec (-2,37 Prozent auf 3,71 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR), DO (-1,24 Prozent auf 175,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 26,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 58 373 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,90 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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CA Immobilien 26,65 1,14% CA Immobilien
DO & CO 187,80 5,74% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,60 3,13% Erste Group Bank AG
FACC AG 14,74 7,59% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 5,50 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 13,80 3,76% Marinomed Biotech AG
OMV AG 56,70 -3,65% OMV AG
Palfinger AG 37,60 3,72% Palfinger AG
Polytec 3,82 0,53% Polytec
UBM Development AG 18,00 1,69% UBM Development AG
Warimpex 0,49 2,08% Warimpex
Wolford AG 2,98 -0,67% Wolford AG

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ATX Prime 2 947,17 1,59%

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