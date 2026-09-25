Aufschläge in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SPI

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,46 Prozent aufwärts auf 19 796,52 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,447 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,461 Prozent auf 19 797,36 Punkte an der Kurstafel, nach 19 706,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 19 796,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 875,19 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,743 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, notierte der SPI bei 20 421,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 050,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 483,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,52 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 11,48 Prozent auf 0,03 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,00 Prozent auf 1,07 CHF), DocMorris (+ 5,61 Prozent auf 11,29 CHF), Vetropack A (+ 4,34 Prozent auf 19,70 CHF) und BioVersys (+ 4,33 Prozent auf 26,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-13,33 Prozent auf 0,65 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,57 Prozent auf 0,14 CHF), Xlife Sciences (-3,54 Prozent auf 10,90 CHF), BVZ (-3,18 Prozent auf 1 520,00 CHF) und Clariant (-2,78 Prozent auf 10,48 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 720 968 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 316,157 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at