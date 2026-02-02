VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index im Fokus
|
02.02.2026 15:59:27
Aufschläge in Zürich: Am Montagnachmittag Gewinne im SLI
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,23 Prozent stärker bei 2 145,91 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,100 Prozent auf 2 117,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 119,82 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 146,78 Punkte, das Tagestief hingegen 2 117,10 Zähler.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SLI mit 2 011,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bewegte sich der SLI bei 2 082,74 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,236 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 185,70 Punkten. 2 099,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 3,34 Prozent auf 154,55 CHF), Nestlé (+ 3,27 Prozent auf 75,83 CHF), Lindt (+ 2,53 Prozent auf 11 340,00 CHF), Adecco SA (+ 2,30 Prozent auf 23,14 CHF) und Helvetia Baloise (+ 2,10 Prozent auf 199,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2,27 Prozent auf 489,80 CHF), ams-OSRAM (-1,49 Prozent auf 7,93 CHF), Sonova (-1,23 Prozent auf 208,90 CHF), Partners Group (-0,43 Prozent auf 1 045,50 CHF) und Alcon (-0,22 Prozent auf 62,28 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 903 867 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 304,679 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Die Adecco SA-Aktie weist mit 8,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
