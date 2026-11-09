Aufschläge in Zürich: Am Montagnachmittag Gewinne im SLI

Am Montag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 2 389,92 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,062 Prozent auf 2 377,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 379,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 395,21 Punkte, das Tagestief hingegen 2 376,14 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2 336,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 005,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,11 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 433,53 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 3,18 Prozent auf 70,06 CHF), Sika (+ 2,56 Prozent auf 190,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,54 Prozent auf 68,68 CHF), Roche (+ 2,28 Prozent auf 399,20 CHF) und VAT (+ 1,51 Prozent auf 524,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swiss Re (-1,55 Prozent auf 149,60 CHF), Sonova (-1,53 Prozent auf 283,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,40 Prozent auf 232,20 CHF), Swisscom (-1,18 Prozent auf 711,50 CHF) und Galderma (-1,12 Prozent auf 189,60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 341 780 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 339,785 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at