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09.11.2026 15:58:49
Aufschläge in Zürich: Am Montagnachmittag Gewinne im SLI
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 2 389,92 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,062 Prozent auf 2 377,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 379,22 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 395,21 Punkte, das Tagestief hingegen 2 376,14 Zähler.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2 336,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 005,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,11 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 433,53 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 3,18 Prozent auf 70,06 CHF), Sika (+ 2,56 Prozent auf 190,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,54 Prozent auf 68,68 CHF), Roche (+ 2,28 Prozent auf 399,20 CHF) und VAT (+ 1,51 Prozent auf 524,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swiss Re (-1,55 Prozent auf 149,60 CHF), Sonova (-1,53 Prozent auf 283,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,40 Prozent auf 232,20 CHF), Swisscom (-1,18 Prozent auf 711,50 CHF) und Galderma (-1,12 Prozent auf 189,60 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 341 780 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 339,785 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,18
|2,90%
|Amrize
|38,17
|1,68%
|Galderma
|207,60
|-0,43%
|Julius Bär
|76,42
|3,44%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|251,50
|-1,91%
|Partners Group AG
|732,40
|0,38%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|434,70
|2,35%
|Sika AG
|206,40
|1,93%
|Sonova AG
|309,10
|-1,43%
|Swiss Re AG
|163,15
|-1,72%
|Swisscom AG
|774,00
|-1,28%
|UBS
|43,51
|1,40%
|VAT
|581,60
|3,41%
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