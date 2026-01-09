Aufschläge in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI

Der SMI legt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,38 Prozent auf 13 401,42 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,540 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,069 Prozent auf 13 341,62 Punkte an der Kurstafel, nach 13 350,82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 341,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 410,00 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 931,16 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 12 609,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, notierte der SMI bei 11 927,11 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 2,04 Prozent auf 1 024,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 176,15 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 176,65 CHF), Logitech (+ 1,23 Prozent auf 77,26 CHF) und Sika (+ 1,23 Prozent auf 164,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swiss Life (-2,29 Prozent auf 887,60 CHF), Zurich Insurance (-1,56 Prozent auf 580,20 CHF), Swiss Re (-0,85 Prozent auf 128,00 CHF), Swisscom (-0,85 Prozent auf 585,50 CHF) und Alcon (-0,62 Prozent auf 64,16 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 948 297 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 289,088 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

