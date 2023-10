Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen

Das macht der SMI am Mittwoch.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 11 057,54 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,217 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,256 Prozent auf 10 973,50 Punkte an der Kurstafel, nach 11 001,69 Punkten am Vortag.

Bei 10 962,24 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 057,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,35 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wies der SMI einen Wert von 10 972,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 962,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, notierte der SMI bei 10 207,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 0,719 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 104,88 CHF), Roche (+ 1,50 Prozent auf 256,45 CHF), Novartis (+ 1,05 Prozent auf 90,06 CHF), Swiss Re (+ 0,60 Prozent auf 97,10 CHF) und UBS (+ 0,49 Prozent auf 22,57 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-3,47 Prozent auf 109,95 CHF), Kühne + Nagel International (-1,47 Prozent auf 262,00 CHF), Geberit (-1,08 Prozent auf 456,80 CHF), Sika (-0,85 Prozent auf 233,10 CHF) und Sonova (-0,23 Prozent auf 219,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 881 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 273,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

