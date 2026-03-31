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SIX-Handel im Blick 31.03.2026 09:29:23

Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen

Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen

Der SMI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,47 Prozent fester bei 12 728,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,486 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,568 Prozent fester bei 12 740,61 Punkten in den Handel, nach 12 668,67 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 12 746,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 726,88 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 267,48 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 598,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,92 Prozent nach unten. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 860,40 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 72,90 CHF), UBS (+ 0,88 Prozent auf 29,82 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 132,15 CHF) und Lonza (+ 0,72 Prozent auf 502,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 61,76 CHF), Alcon (-0,67 Prozent auf 59,00 CHF), Sika (-0,46 Prozent auf 129,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 175,75 CHF) und Amrize (-0,23 Prozent auf 43,28 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 315 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 271,135 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 68,04 0,74% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,48 0,31% Alcon AG
Amrize 47,03 0,56% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,70 1,56% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 79,56 1,48% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 549,60 1,59% Lonza AG (N)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 345,00 1,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 141,95 0,42% Sika AG
Swiss Life AG (N) 939,80 1,08% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 144,85 0,91% Swiss Re AG
UBS 33,13 3,69% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 611,80 1,32% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 12 797,45 1,02%

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