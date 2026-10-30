Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen

In Zürich ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,12 Prozent höher bei 20 818,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,613 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,436 Prozent auf 20 884,10 Punkte an der Kurstafel, nach 20 793,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 884,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 810,11 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2,00 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SPI 19 612,09 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 246,22 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 17 063,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,12 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 918,26 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 8,94 Prozent auf 58,50 CHF), Temenos (+ 3,10 Prozent auf 78,05 CHF), Barry Callebaut (+ 3,05 Prozent auf 1 182,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,91 Prozent auf 0,02 CHF) und TX Group (+ 2,42 Prozent auf 186,40 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-7,60 Prozent auf 4,62 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,17 Prozent auf 0,15 CHF), Comet (-7,02 Prozent auf 344,20 CHF), ASMALLWORLD (-6,04 Prozent auf 1,40 CHF) und INFICON (-5,84 Prozent auf 174,20 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 394 924 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 354,011 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Bellevue-Aktie mit 8,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at