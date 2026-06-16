Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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SLI im Blick 16.06.2026 15:58:47

Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Das macht der SLI.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent fester bei 2 200,06 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,157 Prozent stärker bei 2 201,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 198,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 211,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 198,48 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 101,76 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der SLI bei 2 040,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der SLI auf 1 975,72 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 84,24 CHF), UBS (+ 1,70 Prozent auf 40,18 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 721,20 CHF), Richemont (+ 0,94 Prozent auf 182,45 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,87 Prozent auf 577,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sonova (-2,29 Prozent auf 196,40 CHF), Galderma (-2,02 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-1,91 Prozent auf 65,74 CHF), Holcim (-1,51 Prozent auf 75,80 CHF) und Straumann (-1,21 Prozent auf 92,86 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 003 413 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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