Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,14 Prozent höher bei 2 413,21 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,277 Prozent leichter bei 2 403,17 Punkten in den Handel, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 403,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 416,86 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SLI 2 219,11 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 337,69 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 2 069,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,19 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 433,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,42 Prozent auf 82,92 CHF), VAT (+ 2,69 Prozent auf 549,40 CHF), Galderma (+ 2,47 Prozent auf 193,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 70,36 CHF) und Sandoz (+ 1,68 Prozent auf 84,78 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Alcon (-4,23 Prozent auf 59,26 CHF), Swiss Life (-1,64 Prozent auf 974,40 CHF), Lindt (-1,56 Prozent auf 8 510,00 CHF), Novartis (-0,74 Prozent auf 133,48 CHF) und Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Alcon-Aktie aufweisen. 1 618 228 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 345,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at