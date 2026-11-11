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11.11.2026 15:58:48
Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell
Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,14 Prozent höher bei 2 413,21 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,277 Prozent leichter bei 2 403,17 Punkten in den Handel, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 403,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 416,86 Punkten verzeichnete.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SLI 2 219,11 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 337,69 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 2 069,72 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,19 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 433,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,42 Prozent auf 82,92 CHF), VAT (+ 2,69 Prozent auf 549,40 CHF), Galderma (+ 2,47 Prozent auf 193,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 70,36 CHF) und Sandoz (+ 1,68 Prozent auf 84,78 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Alcon (-4,23 Prozent auf 59,26 CHF), Swiss Life (-1,64 Prozent auf 974,40 CHF), Lindt (-1,56 Prozent auf 8 510,00 CHF), Novartis (-0,74 Prozent auf 133,48 CHF) und Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Alcon-Aktie aufweisen. 1 618 228 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 345,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,76
|-0,45%
|Alcon AG
|64,80
|-0,43%
|Amrize
|36,96
|-1,26%
|Galderma
|209,50
|-0,80%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 170,00
|0,49%
|Logitech S.A.
|90,92
|0,49%
|Nestlé SA (Nestle)
|93,29
|0,27%
|Novartis AG
|144,38
|-0,21%
|Partners Group AG
|710,20
|0,03%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|435,00
|-0,09%
|Sandoz
|93,80
|1,96%
|Swiss Life AG (N)
|1 060,50
|-0,14%
|Swiss Re AG
|163,65
|-0,18%
|VAT
|588,00
|-1,61%
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