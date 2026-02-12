Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag

Mit dem SLI geht es heute aufwärts.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent höher bei 2 161,09 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,520 Prozent fester bei 2 163,92 Punkten, nach 2 152,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 167,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 155,78 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,133 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 175,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der SLI 2 085,94 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 088,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,470 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 9,49 Prozent auf 8,95 CHF), Sandoz (+ 5,96 Prozent auf 66,46 CHF), Schindler (+ 2,92 Prozent auf 288,60 CHF), Alcon (+ 2,40 Prozent auf 61,56 CHF) und Swiss Re (+ 1,60 Prozent auf 129,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Holcim (-6,27 Prozent auf 72,02 CHF), Logitech (-4,98 Prozent auf 68,26 CHF), Temenos (-1,58 Prozent auf 65,25 CHF), Adecco SA (-1,44 Prozent auf 21,90 CHF) und VAT (-0,98 Prozent auf 503,40 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 929 996 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

