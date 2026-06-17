Aufschläge in Zürich: Gewinne im SMI

Am Mittwoch steigt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 13 795,78 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,613 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 13 741,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 761,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 732,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 797,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,328 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 220,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, stand der SMI noch bei 12 962,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 007,06 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 85,60 CHF), Sika (+ 0,97 Prozent auf 161,00 CHF), Holcim (+ 0,92 Prozent auf 76,52 CHF), Roche (+ 0,83 Prozent auf 326,70 CHF) und Amrize (+ 0,45 Prozent auf 44,34 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-1,39 Prozent auf 120,85 CHF), Swisscom (-1,02 Prozent auf 632,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,91 Prozent auf 184,25 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 86,54 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 571,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 343 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,257 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at