SLI
|
2 398,64
|
19,42
|
0,82 %
|Index-Performance im Fokus
|
09.11.2026 17:58:33
Aufschläge in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
Am Montag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,82 Prozent höher bei 2 398,64 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,062 Prozent tiefer bei 2 377,74 Punkten, nach 2 379,22 Punkten am Vortag.
Bei 2 400,28 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 376,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der SLI mit 2 219,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 2 336,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SLI bei 2 005,87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,51 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 3,56 Prozent auf 70,32 CHF), Sika (+ 3,29 Prozent auf 191,35 CHF), Roche (+ 2,77 Prozent auf 401,10 CHF), VAT (+ 2,67 Prozent auf 530,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 68,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,59 Prozent auf 229,40 CHF), Swisscom (-1,25 Prozent auf 711,00 CHF), Swiss Re (-1,12 Prozent auf 150,25 CHF), Sonova (-0,76 Prozent auf 285,80 CHF) und Lonza (-0,60 Prozent auf 659,40 CHF) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im SLI
Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 135 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,78
|2,35%
|Amrize
|38,31
|2,05%
|Julius Bär
|76,60
|3,68%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|250,00
|-2,50%
|Lonza AG (N)
|719,20
|-0,44%
|Partners Group AG
|733,60
|0,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|436,94
|2,88%
|Sika AG
|208,00
|2,72%
|Sonova AG
|311,20
|-0,77%
|Swiss Re AG
|163,75
|-1,36%
|Swisscom AG
|775,00
|-1,15%
|VAT
|578,80
|2,92%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 398,64
|0,82%