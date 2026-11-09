Aufschläge in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am Montag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,82 Prozent höher bei 2 398,64 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,062 Prozent tiefer bei 2 377,74 Punkten, nach 2 379,22 Punkten am Vortag.

Bei 2 400,28 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 376,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der SLI mit 2 219,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 2 336,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SLI bei 2 005,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,51 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 3,56 Prozent auf 70,32 CHF), Sika (+ 3,29 Prozent auf 191,35 CHF), Roche (+ 2,77 Prozent auf 401,10 CHF), VAT (+ 2,67 Prozent auf 530,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 68,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,59 Prozent auf 229,40 CHF), Swisscom (-1,25 Prozent auf 711,00 CHF), Swiss Re (-1,12 Prozent auf 150,25 CHF), Sonova (-0,76 Prozent auf 285,80 CHF) und Lonza (-0,60 Prozent auf 659,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 135 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at