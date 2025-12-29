Swisscom Aktie

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

SLI-Performance 29.12.2025 09:29:08

Aufschläge in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent stärker bei 2 143,02 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,027 Prozent stärker bei 2 141,39 Punkten, nach 2 140,82 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 140,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 143,34 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 078,70 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 29.09.2025, mit 1 966,61 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 917,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,52 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,66 Punkten. 1 721,32 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 0,90 Prozent auf 163,15 CHF), Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 133,45 CHF), Adecco SA (+ 0,54 Prozent auf 22,54 CHF), Sonova (+ 0,53 Prozent auf 206,90 CHF) und Logitech (+ 0,51 Prozent auf 82,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lindt (-0,34 Prozent auf 11 560,00 CHF), Swisscom (-0,18 Prozent auf 567,50 CHF), Sandoz (-0,17 Prozent auf 58,52 CHF), SGS SA (-0,15 Prozent auf 90,62 CHF) und Lonza (-0,15 Prozent auf 532,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 290 212 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 282,526 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 4,89 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

