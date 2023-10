Aufschläge in Zürich: SLI klettert am Freitagnachmittag

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 1 689,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,323 Prozent auf 1 691,01 Punkte an der Kurstafel, nach 1 685,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 681,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 699,95 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,62 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 732,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 715,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wurde der SLI mit 1 567,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 0,519 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,19 Prozent auf 25,13 CHF), Swiss Re (+ 2,23 Prozent auf 94,26 CHF), Novartis (+ 1,79 Prozent auf 88,79 CHF), Julius Bär (+ 1,79 Prozent auf 58,06 CHF) und Swiss Life (+ 1,77 Prozent auf 573,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Lindt (-4,07 Prozent auf 9 535,00 CHF), ams (-3,81 Prozent auf 4,02 CHF), Nestlé (-3,50 Prozent auf 99,30 CHF), Givaudan (-3,27 Prozent auf 2 809,00 CHF) und VAT (-1,45 Prozent auf 320,40 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Sandoz-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 853 214 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 276,300 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,02 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

