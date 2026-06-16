Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Marktbericht
|
16.06.2026 12:26:37
Aufschläge in Zürich: SLI klettert mittags
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,44 Prozent fester bei 2 207,99 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 2 201,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 198,27 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 211,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 198,48 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 101,76 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 2 040,44 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 1 975,72 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,65 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Lonza (+ 1,29 Prozent auf 501,40 CHF), Schindler (+ 1,21 Prozent auf 268,00 CHF), UBS (+ 1,06 Prozent auf 39,93 CHF) und Julius Bär (+ 0,97 Prozent auf 66,66 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sonova (-1,19 Prozent auf 198,60 CHF), Straumann (-0,91 Prozent auf 93,14 CHF), Galderma (-0,55 Prozent auf 172,00 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 645,50 CHF) und Amrize (-0,37 Prozent auf 43,07 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 109 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Swisscom AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|93,06
|2,38%
|Amrize
|49,05
|2,12%
|Galderma
|188,00
|1,62%
|Julius Bär
|71,58
|0,28%
|Lonza AG (N)
|536,60
|0,34%
|Partners Group AG
|777,00
|-0,21%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|357,00
|1,93%
|Schindler AG (PS)
|291,40
|0,48%
|Sonova AG
|215,10
|2,77%
|Straumann Holding AG
|112,20
|11,36%
|Swiss Re AG
|132,40
|-0,19%
|Swisscom AG
|683,00
|-1,16%
|UBS
|43,57
|0,46%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 214,14
|0,50%
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