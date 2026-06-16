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SLI-Marktbericht 16.06.2026 12:26:37

Aufschläge in Zürich: SLI klettert mittags

Aufschläge in Zürich: SLI klettert mittags

Der SLI verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,44 Prozent fester bei 2 207,99 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 2 201,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 198,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 211,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 198,48 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 101,76 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 2 040,44 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 1 975,72 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,65 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Lonza (+ 1,29 Prozent auf 501,40 CHF), Schindler (+ 1,21 Prozent auf 268,00 CHF), UBS (+ 1,06 Prozent auf 39,93 CHF) und Julius Bär (+ 0,97 Prozent auf 66,66 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sonova (-1,19 Prozent auf 198,60 CHF), Straumann (-0,91 Prozent auf 93,14 CHF), Galderma (-0,55 Prozent auf 172,00 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 645,50 CHF) und Amrize (-0,37 Prozent auf 43,07 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 109 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 93,06 2,38% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 49,05 2,12% Amrize
Galderma 188,00 1,62% Galderma
Julius Bär 71,58 0,28% Julius Bär
Lonza AG (N) 536,60 0,34% Lonza AG (N)
Partners Group AG 777,00 -0,21% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 357,00 1,93% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 291,40 0,48% Schindler AG (PS)
Sonova AG 215,10 2,77% Sonova AG
Straumann Holding AG 112,20 11,36% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 132,40 -0,19% Swiss Re AG
Swisscom AG 683,00 -1,16% Swisscom AG
UBS 43,57 0,46% UBS

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SLI 2 214,14 0,50%

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