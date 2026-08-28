Aufschläge in Zürich: SLI klettert schlussendlich

Am Abend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag erhöhte sich der SLI via SIX schlussendlich um 0,29 Prozent auf 2 315,50 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,393 Prozent auf 2 317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 308,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 320,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 310,09 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,174 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 2 316,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 147,18 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Wert von 2 014,23 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,65 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF), Givaudan (+ 1,47 Prozent auf 3 322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 219,90 CHF) und Straumann (+ 1,11 Prozent auf 93,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-2,32 Prozent auf 68,90 CHF), Lindt (-1,86 Prozent auf 8 715,00 CHF), Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), Sonova (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Alcon (-0,96 Prozent auf 57,90 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 847 954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,561 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at