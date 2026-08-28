Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI aktuell
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28.08.2026 17:58:28
Aufschläge in Zürich: SLI klettert schlussendlich
Am Freitag erhöhte sich der SLI via SIX schlussendlich um 0,29 Prozent auf 2 315,50 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,393 Prozent auf 2 317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2 308,86 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 320,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 310,09 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,174 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 2 316,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 147,18 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Wert von 2 014,23 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,65 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF), Givaudan (+ 1,47 Prozent auf 3 322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 219,90 CHF) und Straumann (+ 1,11 Prozent auf 93,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-2,32 Prozent auf 68,90 CHF), Lindt (-1,86 Prozent auf 8 715,00 CHF), Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), Sonova (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Alcon (-0,96 Prozent auf 57,90 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 847 954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,561 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|61,92
|-0,19%
|Galderma
|181,60
|-0,47%
|Givaudan AG
|3 534,00
|1,09%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|233,80
|0,86%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 285,00
|-2,83%
|Partners Group AG
|797,20
|-0,60%
|Richemont
|206,90
|1,37%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|381,26
|-1,81%
|Sandoz
|73,30
|-2,79%
|Sonova AG
|249,60
|-1,19%
|Straumann Holding AG
|99,10
|0,79%
|Swiss Re AG
|149,55
|0,20%
|UBS
|47,27
|1,29%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 315,50
|0,29%
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