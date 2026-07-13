Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Index-Performance im Fokus
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13.07.2026 17:59:23
Aufschläge in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu
Im SLI ging es im SIX-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,22 Prozent aufwärts auf 2 288,38 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,054 Prozent leichter bei 2 282,05 Punkten, nach 2 283,28 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 291,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 277,30 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 2 187,02 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 2 108,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 973,75 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,39 Prozent aufwärts. Bei 2 321,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Alcon (+ 2,68 Prozent auf 55,90 CHF), Lindt (+ 2,49 Prozent auf 9 480,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 210,00 CHF), Swisscom (+ 2,10 Prozent auf 631,50 CHF) und Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 698,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-1,97 Prozent auf 159,55 CHF), Roche (-1,75 Prozent auf 330,70 CHF), Amrize (-1,68 Prozent auf 40,49 CHF), Sandoz (-1,65 Prozent auf 66,66 CHF) und Galderma (-1,27 Prozent auf 170,65 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 721 120 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 290,146 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|60,64
|2,40%
|Amrize
|43,31
|-2,39%
|Galderma
|183,00
|-2,14%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|225,40
|1,08%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 200,00
|1,59%
|Partners Group AG
|750,40
|0,91%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|356,05
|-2,45%
|Sandoz
|71,88
|-2,15%
|Sika AG
|170,95
|-3,14%
|Swiss Re AG
|144,35
|0,35%
|Swisscom AG
|678,50
|1,12%
|UBS
|45,54
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 288,38
|0,22%
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