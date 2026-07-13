Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 13.07.2026 17:59:23

Aufschläge in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu

Aufschläge in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu

Für den SLI ging es zum Handelsende aufwärts.

Im SLI ging es im SIX-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,22 Prozent aufwärts auf 2 288,38 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,054 Prozent leichter bei 2 282,05 Punkten, nach 2 283,28 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 291,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 277,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 2 187,02 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 2 108,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 973,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,39 Prozent aufwärts. Bei 2 321,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Alcon (+ 2,68 Prozent auf 55,90 CHF), Lindt (+ 2,49 Prozent auf 9 480,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 210,00 CHF), Swisscom (+ 2,10 Prozent auf 631,50 CHF) und Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 698,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-1,97 Prozent auf 159,55 CHF), Roche (-1,75 Prozent auf 330,70 CHF), Amrize (-1,68 Prozent auf 40,49 CHF), Sandoz (-1,65 Prozent auf 66,66 CHF) und Galderma (-1,27 Prozent auf 170,65 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 721 120 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 290,146 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 60,64 2,40% Alcon AG
Amrize 43,31 -2,39% Amrize
Galderma 183,00 -2,14% Galderma
Kühne + Nagel International AG (KN) 225,40 1,08% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 200,00 1,59% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Partners Group AG 750,40 0,91% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 356,05 -2,45% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 71,88 -2,15% Sandoz
Sika AG 170,95 -3,14% Sika AG
Swiss Re AG 144,35 0,35% Swiss Re AG
Swisscom AG 678,50 1,12% Swisscom AG
UBS 45,54 -0,20% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 288,38 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen