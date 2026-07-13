Aufschläge in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu

Für den SLI ging es zum Handelsende aufwärts.

Im SLI ging es im SIX-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,22 Prozent aufwärts auf 2 288,38 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,054 Prozent leichter bei 2 282,05 Punkten, nach 2 283,28 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 291,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 277,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 2 187,02 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 2 108,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 973,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,39 Prozent aufwärts. Bei 2 321,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Alcon (+ 2,68 Prozent auf 55,90 CHF), Lindt (+ 2,49 Prozent auf 9 480,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 210,00 CHF), Swisscom (+ 2,10 Prozent auf 631,50 CHF) und Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 698,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-1,97 Prozent auf 159,55 CHF), Roche (-1,75 Prozent auf 330,70 CHF), Amrize (-1,68 Prozent auf 40,49 CHF), Sandoz (-1,65 Prozent auf 66,66 CHF) und Galderma (-1,27 Prozent auf 170,65 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 721 120 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 290,146 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at