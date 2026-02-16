Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Am Montag verbuchte der SLI via SIX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 2 162,37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 2 157,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 157,03 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 157,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 168,20 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SLI wurde vor einem Monat, am 16.01.2026, mit 2 173,89 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 051,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 110,78 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,530 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,57 Prozent auf 71,02 CHF), Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 66,58 CHF), Lonza (+ 1,19 Prozent auf 527,20 CHF), VAT (+ 1,06 Prozent auf 514,60 CHF) und Novartis (+ 1,05 Prozent auf 126,46 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Temenos (-2,34 Prozent auf 62,70 CHF), Sonova (-2,30 Prozent auf 193,35 CHF), Kühne + Nagel International (-2,19 Prozent auf 165,60 CHF), Alcon (-1,44 Prozent auf 60,12 CHF) und Sika (-1,41 Prozent auf 154,10 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 731 669 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 313,956 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

