Kursverlauf 16.02.2026 17:58:40

Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Der SLI machte heute Gewinne.

Am Montag verbuchte der SLI via SIX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 2 162,37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 2 157,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 157,03 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 157,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 168,20 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SLI wurde vor einem Monat, am 16.01.2026, mit 2 173,89 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 051,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 110,78 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,530 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,57 Prozent auf 71,02 CHF), Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 66,58 CHF), Lonza (+ 1,19 Prozent auf 527,20 CHF), VAT (+ 1,06 Prozent auf 514,60 CHF) und Novartis (+ 1,05 Prozent auf 126,46 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Temenos (-2,34 Prozent auf 62,70 CHF), Sonova (-2,30 Prozent auf 193,35 CHF), Kühne + Nagel International (-2,19 Prozent auf 165,60 CHF), Alcon (-1,44 Prozent auf 60,12 CHF) und Sika (-1,41 Prozent auf 154,10 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 731 669 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 313,956 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,12 -1,62% Adecco SA
Alcon AG 65,92 -1,05% Alcon AG
Holcim AG 77,78 1,04% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 181,55 -2,52% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 577,40 -0,35% Lonza AG (N)
Novartis AG 137,50 -0,22% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 361,40 0,39% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 72,86 1,17% Sandoz
Sika AG 168,80 -1,26% Sika AG
Sonova AG 211,60 -2,26% Sonova AG
Temenos AG 68,80 -2,13% Temenos AG
UBS 35,57 0,65% UBS
VAT 563,20 1,04% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 609,60 0,63% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 162,37 0,25%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

