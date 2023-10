Aufschläge in Zürich: SLI liegt schlussendlich im Plus

Der SLI verzeichnete am Dienstagabend Kursgewinne.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 1,87 Prozent höher bei 1 720,43 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,858 Prozent stärker bei 1 703,30 Punkten, nach 1 688,81 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 721,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 1 702,98 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 726,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 713,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 541,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 2,34 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten registriert.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 4,81 Prozent auf 3,96 CHF), VAT (+ 4,79 Prozent auf 330,10 CHF), Richemont (+ 3,88 Prozent auf 113,90 CHF), Holcim (+ 3,13 Prozent auf 58,00 CHF) und Givaudan (+ 3,08 Prozent auf 2 915,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sandoz (-1,27 Prozent auf 24,92 CHF), Swisscom (+ 0,41 Prozent auf 545,20 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 579,60 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 252,65 CHF) und SGS SA (+ 1,06 Prozent auf 78,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Sandoz-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 189 455 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,193 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,31 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

