Aufschläge in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

Um 12:09 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,58 Prozent auf 2 052,20 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,334 Prozent auf 2 033,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 033,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 052,26 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der SLI auf 2 178,71 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, stand der SLI bei 2 107,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der SLI auf 2 110,67 Punkte taxiert.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,59 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Helvetia Baloise (+ 2,86 Prozent auf 201,20 CHF), Swiss Re (+ 2,38 Prozent auf 133,10 CHF), Sika (+ 1,98 Prozent auf 136,40 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 75,60 CHF) und Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 820,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Alcon (-1,05 Prozent auf 60,52 CHF), Kühne + Nagel International (-0,81 Prozent auf 171,20 CHF), SGS SA (-0,79 Prozent auf 87,82 CHF), Julius Bär (-0,68 Prozent auf 58,80 CHF) und Richemont (-0,54 Prozent auf 137,15 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 983 928 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,189 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at