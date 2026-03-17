Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 17.03.2026 12:27:00

Aufschläge in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

Aufschläge in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

Der SLI verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,58 Prozent auf 2 052,20 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,334 Prozent auf 2 033,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 033,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 052,26 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der SLI auf 2 178,71 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, stand der SLI bei 2 107,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der SLI auf 2 110,67 Punkte taxiert.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,59 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Helvetia Baloise (+ 2,86 Prozent auf 201,20 CHF), Swiss Re (+ 2,38 Prozent auf 133,10 CHF), Sika (+ 1,98 Prozent auf 136,40 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 75,60 CHF) und Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 820,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Alcon (-1,05 Prozent auf 60,52 CHF), Kühne + Nagel International (-0,81 Prozent auf 171,20 CHF), SGS SA (-0,79 Prozent auf 87,82 CHF), Julius Bär (-0,68 Prozent auf 58,80 CHF) und Richemont (-0,54 Prozent auf 137,15 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 983 928 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,189 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten