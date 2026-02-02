Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Marktbericht
|
02.02.2026 12:27:30
Aufschläge in Zürich: SLI mittags in Grün
Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,66 Prozent auf 2 133,76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,100 Prozent leichter bei 2 117,71 Punkten in den Montagshandel, nach 2 119,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 133,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 117,10 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 2 011,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 2 082,74 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,801 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 185,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 2,74 Prozent auf 153,65 CHF), Lindt (+ 2,35 Prozent auf 11 320,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 558,60 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,69 Prozent auf 199,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-2,73 Prozent auf 7,83 CHF), VAT (-2,55 Prozent auf 488,40 CHF), Julius Bär (-1,55 Prozent auf 63,62 CHF), Partners Group (-1,29 Prozent auf 1 036,50 CHF) und Alcon (-0,51 Prozent auf 62,10 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 536 225 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Temenos AG
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: SLI mittags in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,92
|1,47%
|Alcon AG
|67,50
|-1,37%
|ams-OSRAM AG
|8,53
|-2,07%
|Helvetia Baloise Holding AG
|216,60
|1,50%
|Julius Bär
|69,32
|-1,67%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 240,00
|1,16%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,67
|2,22%
|Partners Group AG
|1 131,00
|-1,31%
|Richemont
|166,90
|2,36%
|Roche AG (Genussschein)
|351,20
|0,14%
|Temenos AG
|73,95
|-0,67%
|UBS
|39,64
|-0,25%
|VAT
|532,80
|-2,49%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,80
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 136,33
|0,78%