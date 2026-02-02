Temenos Aktie

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

Marktbericht 02.02.2026 12:27:30

Aufschläge in Zürich: SLI mittags in Grün

Aufschläge in Zürich: SLI mittags in Grün

Der SLI verzeichnet am Montagmittag Kursgewinne.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,66 Prozent auf 2 133,76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,100 Prozent leichter bei 2 117,71 Punkten in den Montagshandel, nach 2 119,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 133,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 117,10 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 2 011,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 2 082,74 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,801 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 185,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 2,74 Prozent auf 153,65 CHF), Lindt (+ 2,35 Prozent auf 11 320,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 558,60 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,69 Prozent auf 199,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-2,73 Prozent auf 7,83 CHF), VAT (-2,55 Prozent auf 488,40 CHF), Julius Bär (-1,55 Prozent auf 63,62 CHF), Partners Group (-1,29 Prozent auf 1 036,50 CHF) und Alcon (-0,51 Prozent auf 62,10 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 536 225 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Temenos AG

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

30.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Roche Buy UBS AG
30.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
29.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
29.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 24,92 1,47% Adecco SA
Alcon AG 67,50 -1,37% Alcon AG
ams-OSRAM AG 8,53 -2,07% ams-OSRAM AG
Helvetia Baloise Holding AG 216,60 1,50% Helvetia Baloise Holding AG
Julius Bär 69,32 -1,67% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 240,00 1,16% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 81,67 2,22% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 131,00 -1,31% Partners Group AG
Richemont 166,90 2,36% Richemont
Roche AG (Genussschein) 351,20 0,14% Roche AG (Genussschein)
Temenos AG 73,95 -0,67% Temenos AG
UBS 39,64 -0,25% UBS
VAT 532,80 -2,49% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,80 1,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 136,33 0,78%

11:52 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
11:42 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

