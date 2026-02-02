Aufschläge in Zürich: SLI mittags in Grün

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,66 Prozent auf 2 133,76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,100 Prozent leichter bei 2 117,71 Punkten in den Montagshandel, nach 2 119,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 133,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 117,10 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 2 011,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 2 082,74 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,801 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 185,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 2,74 Prozent auf 153,65 CHF), Lindt (+ 2,35 Prozent auf 11 320,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 558,60 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,69 Prozent auf 199,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-2,73 Prozent auf 7,83 CHF), VAT (-2,55 Prozent auf 488,40 CHF), Julius Bär (-1,55 Prozent auf 63,62 CHF), Partners Group (-1,29 Prozent auf 1 036,50 CHF) und Alcon (-0,51 Prozent auf 62,10 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 536 225 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at