Swiss Re Aktie

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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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SLI-Kursentwicklung 17.03.2026 15:59:00

Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags im Aufwind

Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags im Aufwind

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:41 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,87 Prozent auf 2 058,10 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,334 Prozent tiefer bei 2 033,63 Punkten, nach 2 040,44 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 060,02 Punkte, das Tagestief hingegen 2 033,55 Zähler.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 178,71 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 2 107,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 110,67 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,32 Prozent ein. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 3,31 Prozent auf 76,74 CHF), Helvetia Baloise (+ 2,76 Prozent auf 201,00 CHF), Partners Group (+ 2,50 Prozent auf 828,20 CHF), Swiss Re (+ 2,46 Prozent auf 133,20 CHF) und Amrize (+ 2,27 Prozent auf 44,55 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,62 Prozent auf 169,80 CHF), Schindler (-0,59 Prozent auf 271,60 CHF), Alcon (-0,43 Prozent auf 60,90 CHF), Geberit (-0,21 Prozent auf 558,60 CHF) und Lindt (-0,18 Prozent auf 11 020,00 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 968 837 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,189 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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