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Swiss Re Aktie

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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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SLI-Performance 16.03.2026 17:58:58

Aufschläge in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Plus

Aufschläge in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Plus

Der SLI befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Am Montag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,38 Prozent auf 2 040,44 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,080 Prozent schwächer bei 2 031,02 Punkten, nach 2 032,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 017,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 049,57 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der SLI 2 162,37 Punkte auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 16.12.2025, mit 2 112,36 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 090,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5,14 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. 2 014,47 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,10 Prozent auf 63,12 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,88 Prozent auf 195,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 547,60 CHF), Logitech (+ 1,20 Prozent auf 74,28 CHF) und Sandoz (+ 1,16 Prozent auf 62,66 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-2,83 Prozent auf 188,60 CHF), Lindt (-1,78 Prozent auf 11 040,00 CHF), SGS SA (-1,34 Prozent auf 88,52 CHF), Partners Group (-0,44 Prozent auf 808,00 CHF) und Julius Bär (-0,34 Prozent auf 59,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 976 603 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 282,095 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 6,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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