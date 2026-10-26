VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Blick
|
26.10.2026 17:58:40
Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester
Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent fester bei 2 337,00 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 2 326,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 323,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 338,63 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SLI auf 2 245,45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI mit 2 276,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,80 Prozent auf 69,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,51 Prozent auf 232,80 CHF), VAT (+ 2,39 Prozent auf 573,60 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 82,36 CHF) und Julius Bär (+ 1,65 Prozent auf 68,84 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sika (-2,22 Prozent auf 176,20 CHF), Givaudan (-1,33 Prozent auf 3 940,00 CHF), Straumann (-1,15 Prozent auf 97,74 CHF), Lindt (-0,95 Prozent auf 8 320,00 CHF) und Novartis (-0,41 Prozent auf 127,48 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 155 916 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,24
|2,37%
|Amrize
|35,08
|-0,31%
|Givaudan AG
|4 240,00
|-1,87%
|Julius Bär
|74,00
|1,15%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|251,90
|2,57%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 955,00
|-1,32%
|Novartis AG
|136,94
|1,44%
|Partners Group AG
|675,00
|-0,38%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,15
|-1,36%
|Sandoz
|88,98
|2,42%
|Sika AG
|189,70
|-2,59%
|Straumann Holding AG
|105,40
|-0,94%
|Swiss Re AG
|165,20
|-1,02%
|UBS
|41,56
|1,49%
|VAT
|616,80
|1,78%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 337,00
|0,50%
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