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SIX-Handel im Blick 26.10.2026 17:58:40

Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester

Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent fester bei 2 337,00 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 2 326,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 323,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 338,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SLI auf 2 245,45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI mit 2 276,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,80 Prozent auf 69,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,51 Prozent auf 232,80 CHF), VAT (+ 2,39 Prozent auf 573,60 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 82,36 CHF) und Julius Bär (+ 1,65 Prozent auf 68,84 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sika (-2,22 Prozent auf 176,20 CHF), Givaudan (-1,33 Prozent auf 3 940,00 CHF), Straumann (-1,15 Prozent auf 97,74 CHF), Lindt (-0,95 Prozent auf 8 320,00 CHF) und Novartis (-0,41 Prozent auf 127,48 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 155 916 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,24 2,37% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,08 -0,31% Amrize
Givaudan AG 4 240,00 -1,87% Givaudan AG
Julius Bär 74,00 1,15% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 251,90 2,57% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 955,00 -1,32% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 136,94 1,44% Novartis AG
Partners Group AG 675,00 -0,38% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,15 -1,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 88,98 2,42% Sandoz
Sika AG 189,70 -2,59% Sika AG
Straumann Holding AG 105,40 -0,94% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 165,20 -1,02% Swiss Re AG
UBS 41,56 1,49% UBS
VAT 616,80 1,78% VAT

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SLI 2 337,00 0,50%

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