ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI aktuell 10.08.2026 09:28:28

Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Anleger in Zürich schicken den SLI am ersten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,07 Prozent höher bei 2 338,21 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,185 Prozent höher bei 2 340,97 Punkten, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 337,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 341,31 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der SLI bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 1 981,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,70 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 350,80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,43 Prozent auf 86,72 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 197,65 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 38,50 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 57,88 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 82,42 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-0,87 Prozent auf 137,30 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 192,90 CHF), Sandoz (-0,55 Prozent auf 72,38 CHF), UBS (-0,51 Prozent auf 43,24 CHF) und Julius Bär (-0,51 Prozent auf 74,78 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die Amrize-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 167 839 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Logitech S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 ABB Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,74 1,39% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 61,56 -0,58% Alcon AG
Amrize 41,02 2,07% Amrize
Galderma 194,00 0,00% Galderma
Julius Bär 79,94 -0,47% Julius Bär
Logitech S.A. 93,14 1,42% Logitech S.A.
Partners Group AG 782,00 -0,66% Partners Group AG
Richemont 213,30 1,62% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 398,00 1,43% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 78,40 0,75% Sandoz
Sika AG 208,10 0,34% Sika AG
Swiss Re AG 147,80 -0,10% Swiss Re AG
UBS 46,43 0,02% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 343,94 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen