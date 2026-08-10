ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
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10.08.2026 09:28:28
Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester
Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,07 Prozent höher bei 2 338,21 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,185 Prozent höher bei 2 340,97 Punkten, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 337,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 341,31 Punkten lag.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der SLI bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 1 981,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,70 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 350,80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,43 Prozent auf 86,72 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 197,65 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 38,50 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 57,88 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 82,42 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-0,87 Prozent auf 137,30 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 192,90 CHF), Sandoz (-0,55 Prozent auf 72,38 CHF), UBS (-0,51 Prozent auf 43,24 CHF) und Julius Bär (-0,51 Prozent auf 74,78 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Aktuell weist die Amrize-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 167 839 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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