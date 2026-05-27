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SLI-Marktbericht 27.05.2026 17:58:28

Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich freundlich

Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich freundlich

Der SLI notierte am Abend im Plus.

Am Mittwoch kletterte der SLI via SIX letztendlich um 0,64 Prozent auf 2 164,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,375 Prozent auf 2 159,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 151,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 156,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 171,12 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,032 Prozent abwärts. Der SLI lag vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 2 105,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 215,00 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 27.05.2025, einen Stand von 2 011,17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,646 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 5,10 Prozent auf 165,75 CHF), Amrize (+ 4,77 Prozent auf 41,53 CHF), Galderma (+ 2,78 Prozent auf 162,75 CHF), Sika (+ 2,61 Prozent auf 153,50 CHF) und Givaudan (+ 2,51 Prozent auf 2 937,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Helvetia Baloise (-3,64 Prozent auf 206,60 CHF), VAT (-1,98 Prozent auf 604,60 CHF), Julius Bär (-1,53 Prozent auf 64,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 83,68 CHF) und UBS (-1,04 Prozent auf 37,03 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 628 414 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 291,143 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 91,38 -0,41% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 45,35 -0,48% Amrize
Galderma 177,00 0,00% Galderma
Givaudan AG 3 176,00 -1,09% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 222,20 -1,24% Helvetia Baloise Holding AG
Julius Bär 68,76 -1,72% Julius Bär
Richemont 179,35 -0,69% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 356,00 -1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 166,85 0,00% Sika AG
Swiss Re AG 129,05 -1,41% Swiss Re AG
UBS 40,16 -0,86% UBS
VAT 655,20 -0,49% VAT
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