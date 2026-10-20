Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Index-Bewegung
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20.10.2026 17:58:45
Aufschläge in Zürich: SLI steigt schlussendlich
Am Dienstag tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,43 Prozent fester bei 2 316,31 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,130 Prozent auf 2 303,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 306,32 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 318,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 294,71 Punkten lag.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 2 215,38 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 2 282,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 039,28 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,69 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Alcon (+ 2,20 Prozent auf 55,76 CHF), Lonza (+ 1,92 Prozent auf 625,00 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF) und Amrize (+ 1,52 Prozent auf 31,98 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), VAT (-3,07 Prozent auf 600,60 CHF), Julius Bär (-0,69 Prozent auf 69,52 CHF), Swisscom (-0,37 Prozent auf 669,50 CHF) und Sonova (-0,21 Prozent auf 278,60 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 367 963 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 325,386 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,78 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,62
|-4,58%
|Alcon AG
|60,30
|2,34%
|Amrize
|34,57
|2,01%
|Julius Bär
|75,04
|0,21%
|Lonza AG (N)
|674,00
|2,56%
|Novartis AG
|136,76
|1,80%
|Partners Group AG
|660,40
|0,64%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|421,68
|3,52%
|Sonova AG
|300,70
|0,47%
|Swiss Re AG
|163,90
|1,55%
|Swisscom AG
|723,00
|0,42%
|VAT
|653,20
|-1,48%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 316,31
|0,43%
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