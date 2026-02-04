ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Blick 04.02.2026 17:58:53

Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende

Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI stieg im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 2 155,86 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,153 Prozent schwächer bei 2 137,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 168,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 128,69 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 143,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 014,80 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Stand von 2 049,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,227 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 5,44 Prozent auf 22,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 4,96 Prozent auf 187,30 CHF), ams-OSRAM (+ 4,70 Prozent auf 8,25 CHF), Givaudan (+ 4,26 Prozent auf 3 085,00 CHF) und Straumann (+ 4,20 Prozent auf 94,84 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Holcim (-7,92 Prozent auf 75,60 CHF), UBS (-6,25 Prozent auf 34,78 CHF), VAT (-2,16 Prozent auf 484,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 67,16 CHF) und Temenos (-0,08 Prozent auf 64,25 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 13 025 500 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten