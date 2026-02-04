Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende

Der SLI stieg im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 2 155,86 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,153 Prozent schwächer bei 2 137,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 168,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 128,69 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 143,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 014,80 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Stand von 2 049,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,227 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 5,44 Prozent auf 22,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 4,96 Prozent auf 187,30 CHF), ams-OSRAM (+ 4,70 Prozent auf 8,25 CHF), Givaudan (+ 4,26 Prozent auf 3 085,00 CHF) und Straumann (+ 4,20 Prozent auf 94,84 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Holcim (-7,92 Prozent auf 75,60 CHF), UBS (-6,25 Prozent auf 34,78 CHF), VAT (-2,16 Prozent auf 484,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 67,16 CHF) und Temenos (-0,08 Prozent auf 64,25 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 13 025 500 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at